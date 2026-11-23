O Novembro Negro, período dedicado à valorização da história, da cultura e da luta da população negra, também chama atenção para a necessidade de ampliar o acesso desse público ao mercado de trabalho.

Na Bahia e em outras regiões do país, empresas e instituições oferecem oportunidades de estágio, bancos de talentos e processos seletivos afirmativos.

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Em Salvador, o Instituto Cultural Steve Biko abriu seleção para duas vagas de estágio na área de Comunicação Social. Já empresas como Sanofi, Trimble, Cogna, ISQ Brasil, Votorantim Cimentos e Neon mantêm bancos de talentos destinados a profissionais negros interessados em futuras oportunidades.

As iniciativas ganham importância diante das desigualdades raciais no mercado de trabalho. Segundo levantamento da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), pessoas negras representavam 81,9% da força de trabalho baiana em 2024, mas enfrentavam uma taxa de desemprego de 11,1%, contra 9,5% entre brancos. Além disso, trabalhadores brancos recebiam, em média, 52,3% a mais.

Em entrevista ao portal A TARDE, a secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães, explicou que os processos seletivos afirmativos são instrumentos importantes para enfrentar esse cenário. "Quando falamos em ações afirmativas no recrutamento — seja no serviço público ou na iniciativa privada —, não estamos falando de privilégio, mas de corrigir uma distorção estrutural profunda".

Confira as oportunidades e saiba como se candidatar

Instituto Cultural Steve Biko

Oportunidade: duas vagas de estágio em Comunicação Social, em Salvador.

duas vagas de estágio em Comunicação Social, em Salvador. Requisitos: estudantes de Jornalismo ou Relações Públicas, a partir do 5º semestre.

estudantes de Jornalismo ou Relações Públicas, a partir do 5º semestre. Bolsa: R$ 800 + R$ 200 de auxílio-transporte.

R$ 800 + R$ 200 de auxílio-transporte. Jornada: seis horas diárias.

seis horas diárias. Prazo: inscrições até 30 de novembro.

inscrições até 30 de novembro. Inscrições: https://stevebiko.org.br/noticia.php?id=481

O processo seletivo não foi anunciado como exclusivo para pessoas negras, porém, é preferencialmente destinado a comunidade negra.

Sanofi

Oportunidade: banco de talentos para profissionais negros.

banco de talentos para profissionais negros. Áreas: Marketing, Finanças, Pesquisa e Desenvolvimento, Operações, entre outras.

Marketing, Finanças, Pesquisa e Desenvolvimento, Operações, entre outras. Prazo: inscrições até 1º de dezembro de 2026.

inscrições até 1º de dezembro de 2026. Inscrições: https://jobs.sanofi.com/en/job/sao-paulo/banco-de-talentos-profissionais-negros-e-negras-diversas-areas/2649/44077016064

Trimble

Oportunidade: banco de talentos afirmativo para pessoas negras.

banco de talentos afirmativo para pessoas negras. Áreas: diferentes setores da empresa, com abrangência nacional.

diferentes setores da empresa, com abrangência nacional. Inscrições: https://trimble.wd1.myworkdayjobs.com/TrimbleCareers/job/Brazil---Remote/Banco-de-Talentos-Afirmativo---Pessoas-Negras_R40299

Cogna

Oportunidade: banco de talentos exclusivo para pessoas negras.

banco de talentos exclusivo para pessoas negras. Cargos: posições de liderança, incluindo coordenação e gerência.

posições de liderança, incluindo coordenação e gerência. Inscrições: https://cogna.gupy.io/jobs/11369020

ISQ Brasil

Oportunidade: banco de talentos exclusivo para pessoas negras, com possibilidades de estágio e contratação CLT.

banco de talentos exclusivo para pessoas negras, com possibilidades de estágio e contratação CLT. Requisitos: ensino médio completo e conhecimento básico do Pacote Office.

ensino médio completo e conhecimento básico do Pacote Office. Inscrições: https://atracaodetalentos.totvs.app/isqbrasilcarreiras/87/banco-de-talentos-vagas-afirmativas-pessoas-negras

Votorantim Cimentos

Oportunidade: banco de talentos afirmativo para profissionais negros.

banco de talentos afirmativo para profissionais negros. Áreas: indústria, logística, engenharia, tecnologia, finanças e administração, entre outras.

indústria, logística, engenharia, tecnologia, finanças e administração, entre outras. Inscrições: https://bancodetalentospessoasnegrasvc.gupy.io/

Neon

Oportunidade: banco de talentos para pessoas pretas e pardas.

Modalidade: trabalho remoto, em diferentes áreas.

Inscrições: https://jobs.lever.co/neon/ee4524e2-2aa4-48cc-9fa3-75eca6738147

Além da contratação: os desafios para garantir a inclusão de pessoas negras

Embora os processos seletivos afirmativos representem uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho, a inclusão não pode se limitar à contratação. A permanência dos profissionais, as condições de trabalho e as possibilidades de crescimento também precisam fazer parte das políticas de diversidade.

Para a secretária Ângela Guimarães, a criação de vagas exclusivas ou prioritárias é uma forma de enfrentar desigualdades que se reproduzem nos processos seletivos tradicionais.

"A chamada 'meritocracia', num país marcado pelo racismo, parte da falsa ideia de que todos largam do mesmo ponto de partida. Os processos prioritários ou exclusivos rompem as barreiras invisíveis dos processos seletivos tradicionais, que muitas vezes reproduzem vieses racistas e redes de indicação restritas", explicou.

Secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães - Foto: Pedro Moraes/GOVBA

A gestora ressalta, no entanto, que garantir o ingresso de pessoas negras nas empresas não significa, necessariamente, assegurar igualdade de condições ao longo da carreira.

"Abrir a porta de entrada é apenas o primeiro passo, mas se a instituição não mudar por dentro, a inclusão vira apenas um número para cumprir tabela, e essas pessoas acabam enfrentando o racismo cotidiano, o adoecimento psíquico e a estagnação na base da pirâmide", alertou.

Segundo Ângela, as empresas precisam investir em políticas de permanência, qualificação profissional e preparação para cargos de liderança. Entre as medidas apontadas estão programas de mentoria, formação técnica, acesso a idiomas e incentivo à pós-graduação.

"E, fundamentalmente, precisamos garantir o acesso aos espaços de liderança e tomada de decisão. O povo negro não pode ser visto apenas como mão de obra operacional; nós temos capacidade e direito de ocupar as diretorias, os conselhos e os cargos de comando", defendeu.

Racismo e desigualdade salarial ainda são obstáculos

A secretária também chama atenção para barreiras que vão além da formação acadêmica e da experiência profissional. Segundo ela, critérios subjetivos utilizados em contratações, a discriminação contra moradores de periferias e as desigualdades no acesso à qualificação contribuem para limitar as oportunidades.

Entre os grupos mais afetados estão as mulheres negras, que enfrentam obstáculos relacionados tanto ao racismo quanto à desigualdade de gênero.

"E não posso deixar de falar da interseccionalidade: as mulheres negras estão na base dessa pirâmide, enfrentando ao mesmo tempo o racismo e o machismo, acumulando jornadas e sofrendo com a falta de políticas de cuidado para conseguirem se manter e crescer profissionalmente", afirmou.

Bahia reserva 30% das vagas em seleções estaduais para pessoas negras

No âmbito estadual, Ângela destaca a política de reserva de 30% das vagas para pessoas negras em concursos públicos e processos seletivos do Estado, além de iniciativas para incentivar a diversidade na iniciativa privada.

Uma das medidas é o Selo da Diversidade Étnico-Racial, que reconhece e estimula empresas e instituições a desenvolver políticas de promoção da igualdade racial e de gênero.

A secretária também cita ações de qualificação profissional e encaminhamento para oportunidades de trabalho por meio da rede SineBahia, em articulação com outras secretarias estaduais.

Outra frente é o incentivo ao afroempreendedorismo, com iniciativas de acesso ao crédito, editais específicos e apoio a empreendedores negros, comunidades quilombolas e povos de terreiro.

"Nosso compromisso, alinhado ao Estatuto da Igualdade Racial da Bahia, é garantir que o desenvolvimento econômico do estado caminhe junto com a justiça social e a dignidade do povo negro", concluiu.