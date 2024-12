Delegação de Salvador visita Itália e articula cooperação internacional com marisqueiras

Marisqueiras da colônia de pescadores da Ilha de Bom Jesus dos Passos - Foto: Divulgação

Uma delegação de Salvador chegou em Cagliari, capital da ilha italiana da Sardenha, nesta segunda-feira, 18, onde participou de projeto de cooperação internacional chamado “Apoio ao saber-fazer das mulheres”, realiado entre a Associação Voluntária Amici di Sardegna ETS e a Fundação Baía Viva. As atividades de cooperação foram realizadas com as marisqueiras da colônia de pescadores da Ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador, e as que atuam na ilha da Itália. O projeto é financiado pela Região Autónoma da Sardenha com L.R. n. 19/96 ano 2022.

O engenheiro ambiental Jonatas Spinola, coordenador de Projetos da Colônia de Pescadores Bom Jesus dos Passos, explicou que a interação entre as mulheres permitiu a troca de conhecimento em nível multicultural, ao considerar a diversidade envolvida no trabalho realizado em cada país.



"O projeto consiste em valorizar os saberes e fazeres das marisqueiras, oportunizando capacitação e fornecendo uma estrutura para que as mesmas possam beneficiar os produtos, que neste caso é o marisco. É beneficiar naquilo que tange a qualidade, com a consequente agregação de valor e geração de renda", diz Spinola.

Resultados

Durante as ações, as mulheres desenvolveram suas habilidades na área de pesca, processamento de frutos do mar e marketing, através dos módulos de formação realizados com especialistas do CNR-ISMED, da Faculdade de Engenharia e Departamento de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade de Cagliari e pelo Dr. Vincenzo Satta ex-Diretor do Parque Nacional Maddalena.

O acordo de cooperação ainda tornou viável a construção de um edifício voltado para a comercialização do marisco. A estrutura é formada por laboratórios anexos e um ponto de venda de produtos da pesca, que tem sistema de alojamento e câmara frigorífica.

Sobre a delegação



A delegação da capital baiana que está na Itália é composta por Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva; a Dra. Adriana Lara de Alencar Magalhães, diretora da Fundação Baia Viva; e Jonatas Spinola.

Durante a visita, os integrantes do grupo solicitaram encontro com a presidente do Conselho Regional da Sardegna, Dra. Alessandra Todde, com a Conselheira do Meio Ambiente, Dra. Rosanna Laconi, além de administradores locais e gestores de consórcios e cooperativas de pesca.

"Representar o projeto na Sardenha tem sido uma ação valorosa, pois além de estarmos efetivando compromissos firmados na cooperação, estamos tendo a oportunidade de apresentar ações da Fundação Bahia Viva no turismo sustentável, nos seus pilares de desenvolvimento ambiental, social e econômico no que tange a geração de emprego e renda. Esse intercâmbio de conhecimento de novos projetos tem proporcionado a ampliação de novas parcerias com a região da Sardenha", conta Dra. Adriana Lara de Alencar.



A reunião proposta pela delegação tem o objetivo de discutir uma futura colaboração entre a Sardegna e Salvador, levando em conta que, desde 2004, a capital baiana promulgou uma lei de geminação com Cagliari.