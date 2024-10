Delegada diz que Operação Eleições só não é maior que o Carnaval

Ilustrativa - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

A delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Drª. Heloisa Brito, apresentou na manhã desta terça-feira, 24, detalhes da Operação Eleições 2024 durante uma coletiva de imprensa no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

Segundo a delegada, essa é a segunda maior operação da unidade, perdendo apenas para o Carnaval. "Além do Carnaval, esta é a nossa maior operação, na qual todos nós da Polícia Civil trabalharemos em conjunto com outras instituições para proteger, servir e cuidar da população," destacou.

Ao explicar a operação, Heloisa enfatizou que o Departamento de Inteligência da Polícia Civil analisou as eleições anteriores, identificando municípios com maior potencial de conflito nas disputas eleitorais para o desenvolvimento de um cronograma de atuação.

“Fundamos esse ciclo operacional com um cronograma que começa a partir do dia 31, com o envio de equipes para as cidades onde nós entendemos que deve ter um reforço da polícia judiciária antes mesmo do início das eleições. No dia 3 e 4 vamos deslocar o efetivo tanto aqui na capital, quanto no próprio interior para as cidades que não possuem uma estrutura mais robusta de polícia judiciária".

"Os civis estarão distribuídos em 8 mil postos de trabalho, com uma média de quatro servidores por unidade. O investimento total supera 4 milhões de reais, incluindo 200 mil destinados a diárias," completou a delegada.



Números:

A Polícia Militar contará com 29.206 policiais para a escolta das urnas e patrulhamento nas zonas eleitorais, enquanto a Polícia Civil disporá de 3.336 policiais para investigação de crimes, atuando de forma complementar às atribuições da Polícia Federal.

O Corpo de Bombeiros terá 1.103 profissionais dedicados a medidas operacionais em locais de interesse da Justiça Eleitoral. Além disso, a segurança pública contará com 220 profissionais em prontidão especial, tanto na capital quanto nas 30 coordenações regionais.