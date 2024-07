Delegada geral opina sobre maconha: "Nosso trabalho é combater sempre"

- Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

A delegada geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Brito, expressou sua opinião sobre o assunto da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, nesta quarta-feira, 26. A medida foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira, 25.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, ela garantiu que o serviço das autoridades de combater o tráfico de drogas não vai parar. Segundo ela, é a partir da comercialização ilegal que outras ocorrências graves se desenrolam.

"O que estiver posto pela legislação, nós vamos continuar cumprindo. O nosso trabalho é combater sempre, porque nós sabemos que o tráfico de drogas, ele gera na realidade a grande maioria dos homicídios que hoje nós temos no Estado. Então, nosso trabalho vai continuar contínuo", disse.

Nesta quarta-feira, 26, uma nova reunião será realizada no STF para discutir se os ministros vão optar por definir uma quantidade específica da droga para diferenciar usuários de traficantes. Heloísa afirmou que estará ligada no desfecho e que as forças policiais vão seguir o veredito do tribunal.

"Nós estamos aguardando a decisão final, porque hoje ainda tem o julgamento, nós vamos aguardar e a partir daí nós vamos cumprir aquilo que está posto. Sabemos que as leis são feitas pelo nosso Congresso Nacional e caberá a nós seguirmos aquilo que for determinado pelo Legislativo", afirmou.