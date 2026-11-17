Siga o A TARDE no Google

O deputado estadual Penalva (PP) apresentou um projeto de resolução para conceder o Título de Cidadão Baiano ao delegado-geral da Polícia Civil André Viana. A proposta destaca os serviços prestados pelo profissional à segurança pública do estado.

O documento, consultado na íntegra pelo portal A TARDE, apresenta a trajetória do delegado em diferentes setores da Polícia Civil, com atuação nas áreas de investigação criminal, inteligência, gestão e formação policial.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na justificativa, Penalva destaca a experiência de André Viana em funções de comando e coordenação, incluindo sua atuação, desde 2023, como diretor regional da Polícia Civil da Bahia nas regiões Norte e Leste, vinculadas à Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin).

O parlamentar argumenta que o reconhecimento é motivado pela contribuição do delegado para o fortalecimento das atividades de segurança pública no estado.

Trajetória na Polícia Civil

De acordo com o projeto, André Augusto de Mendonça Viana exerceu a função de delegado coordenador em Paulo Afonso entre 2021 e 2023.

Anteriormente, entre 2020 e 2021, atuou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada na investigação de crimes contra a vida.

Entre 2018 e 2020, o delegado também desempenhou atividades como instrutor e operador da Coordenação de Operações Especiais (COE).

Sua trajetória profissional inclui ainda passagens pela direção do Departamento de Narcóticos (Denarc), pela coordenação da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e pela Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo a justificativa apresentada pelo deputado, essas experiências demonstram a atuação do delegado em diferentes áreas estratégicas da estrutura de segurança pública baiana.

Formação e condecorações

O projeto também destaca a formação acadêmica e a participação do delegado em cursos de especialização.

Natural de Sergipe, André Viana possui especialização em Políticas e Gestão em Segurança Pública pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Universidade Salvador (Unifacs).

O documento menciona ainda sua participação em cursos internacionais, incluindo uma especialização em antissequestro e extorsão, realizada em 2012, o Drug Enforcement Course, em 2014, e o XII Curso de Gerenciamento e Negociação em Crises, em 2017.

Ao longo da carreira, o delegado recebeu condecorações institucionais da Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

Entre as homenagens mencionadas estão a Medalha de Alferes Joaquim José da Silva Xavier, concedida em março de 2014; a Medalha do Mérito Policial Civil, em março de 2018; e a Medalha do Magistério Policial, em outubro de 2022.

Reconhecimento

Na justificativa, Penalva afirma que a concessão do título representa o reconhecimento aos serviços prestados pelo delegado à sociedade baiana, especialmente na área de segurança pública.

“Diante do exposto e em razão dos relevantes serviços prestados a sociedade baiana, especialmente a Segurança Pública no Estado, bem como por seu valoroso exemplo como Gestor Público, submetemos aos nobres pares desta Casa Legislativa o presente Projeto de Resolução, solicitando sua aprovação para a concessão do Título de Cidadão Baiano”, escreveu Penalva.