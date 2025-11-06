Menu
BAHIA

Demissão revertida encerra greve dos trabalhadores da Núcleo

Greve foi encerrada na última terça-feira, 4, após assembleia geral

Redação

Por Redação

06/11/2025 - 8:52 h
Servidores em greve
Servidores em greve -

Os trabalhadores da Núcleo Engenharia decidiram encerrar a greve geral, iniciada no dia 30 de outubro, após a empresa ceder às principais reivindicações da categoria, que paralisou as atividades por cinco dias em um movimento marcado pela firmeza e organização.

A decisão de encerrar o movimento grevista foi anunciado em uma assembleia geral dos trabalhadores na última terça-feira, 4.

Um dos estopins para o início da greve se deu após a demissão ilegal de um trabalhador logo no segundo dia da paralisação. Além disso, houve um impasse negocial pela empregadora não atender a pauta reivindicada pela categoria.

Conquistas chave: demissão revertida e benefício retroativo

O ponto de virada se deu após uma reunião de negociação na segunda-feira, 3, que contou com a participação do Sindipetro Bahia e da Petrobrás, tomadora dos serviços da empresa de engenharia.

As vitórias formalizadas pela empresa incluem:

  • Reintegração imediata: O trabalhador demitido de forma arbitrária teve sua dispensa revertida, um forte sinal contra as táticas antissindicais.
  • Periculosidade garantida e retroativa: Uma das maiores conquistas foi o reconhecimento e a garantia do adicional de periculosidade para todos os motoristas. Também houve um acordo para efetuar o pagamento retroativo deste adicional, referente a toda a data de contratação. O pagamento será feito em dez parcelas, com início em janeiro de 2026.

Reconhecimento Sindical e Vigilância

Com o sucesso da paralisação, houve o reconhecimento da legitimidade do Sindipetro-BA na representação dos funcionários da Núcleo.

Dirigentes sindicais agora darão continuidade às tratativas para a assinatura do primeiro Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da categoria com a empresa. No entanto, o Sindicato alerta que a mobilização não pode cessar.

A categoria deve seguir mobilizada e atenta para garantir que todos os compromissos sejam cumpridos e para evitar futuras arbitrariedades patronais.

