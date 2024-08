Denúncia anônima ajuda mulher a ser libertada de sequestro em Salvador

- Foto: Divulgação / PMBA

Na tarde desta segunda-feira, 19, policiais do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM) e do 18º BPM prenderam em flagrante um homem que mantinha uma mulher em cárcere privado no bairro do Garcia, em Salvador.

Devido uma denúncia anônima, as equipes iniciaram buscas na área e encontraram o imóvel localizado na Vila Leonídio. Ali, libertaram a vítima, identificaram e prenderam o suspeito no local.

A mulher resgatada foi levada para a Casa da Mulher Brasileira para receber o devido acolhimento e assistência, enquanto o homem detido foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) para o registro da ocorrência.

A tenente-coronel Roseli Santana, comandante do BPPM, ressaltou a importância da ação: "Graças à denúncia, conseguimos resgatar a vítima de violências doméstica e familiar, evitando que ela se tornasse mais uma vítima de feminicídio." Ela também destacou a relevância das denúncias em casos de violência doméstica.