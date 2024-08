Sem Messi e com jovens, Argentina divulga lista de convocados

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina de futebol - Foto: Carl de Souza | AFP

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, divulgou nesta segunda-feira, 19, a lista de 28 convocados para a rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Chile e Colômbia, com destaque para a ausência de Lionel Messi, lesionado, e a presença de vários jogadores jovens.

Di María, que anunciou sua aposentadoria da seleção após a Copa América, e o goleiro Franco Armani também estão fora da convocação. O atacante Paulo Dybala, que já tinha ficado de fora da Copa América, foi outro que não foi chamado.

Entre as novidades, os destaques são os jovens como Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Matías Soulé e Giuliano Simeone, além do artilheiro da Lazio Valentín Castellanos.

A Argentina, campeã mundial e bicampeã da América, lidera as Eliminatórias para a Copa de 2026. A equipe recebe o Chile pela sétima rodada no dia 5 de setembro, no estádio Monumental, em Buenos Aires, e depois vai a Barranquilla enfrentar a Colômbia no dia 10.

Lista de convocados da seleção Argentina

Goleiros:

Emiliano Martínez (Aston Villa/ING)

Juan Musso(Atalanta/ITA)

Gerónimo Rulli (Ajax/HOL)

Walter Benítez (PSV Eindhoven/HOL).

Defensores:

Gonzalo Montiel (Sevilla/ESP)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA)

Cristian Romero (Tottenham/ING)

Germán Pezzella (River Plate/ARG)

Nicolás Otamendi (Benfica/POR)

Lisandro Martínez (Manchester United/ING)

Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA)

Valentín Barco (Brighton/ING).

Meio-campistas:

Guido Rodríguez (West Ham United/ING)

Leandro Paredes (Roma/ITA)

Alexis Mac Allister (Liverpool/ING)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid/ESP)

Ezequiel Fernández (Al Qadsiah/ASA)

Enzo Fernández (Chelsea/ING)

Giovani Lo Celso (Tottenham/ING)

Nicolás González (Fiorentina/ITA).

Atacantes:

Alejandro Garnacho (Manchester United/ING)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA)

Valentín Carboni (Monza/ITA)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ESP)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid/ESP)

Valentín Castellanos (Lazio/ITA)

Matías Soulé (Roma/ITA).