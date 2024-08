SAF do crime? PCC pode ter comprado jogadores de clube da Série A

Neo Química Arena, estádio do Corinthians - Foto: Gustavo Vasco | Corinthians

Um gigante clube da Série A entrou em uma investigação do Ministério Público de São Paulo (MPSP), por suposta associação com uma facção criminosa. A averiguação analisa se o Primeiro Comando da Capital (PCC) financiou jogadores de futebol do Corinthians.

Um dos agentes do crime atende pelo nome de Rafael Maeda Pires, conhecido como ‘Japa’. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) comanda a investigação sigilosa e tem a intenção de determinar se as contratações dos atletas foram financiadas regularmente ou com recursos do tráfico de drogas operado pela facção.

O MPSP tem intenção de descobrir como atua o crime organizado no futebol brasileiro, de acordo com informações do portal Metrópoles. ‘Japa’ teria intermediado, em março de 2023, negociações de atletas como o volante Du Queiroz, atualmente no Grêmio, que passou pelo Timão.

Todas as transações, realizadas em 2021, foram documentadas em mensagens de WhatsApp, das quais o MPSP já possui registros. Prints de contratos inclusive sugeriram a aproximação dele com dirigentes do Timão.

O Grupo A TARDE procurou o MPSP para saber como anda a investigação. Até a publicação desta matéria, no entanto, não obteve retorno. O espaço continua aberto para retorno. Rafael Maeda, de 31 anos, morreu em maio do ano passado em um estacionamento na zona leste de São Paulo.