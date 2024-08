Botafogo vence clássico e lidera a Série A; Confira classificação da dupla Ba-Vi

Botafogo é o novo líder do Brasileirão - Foto: Vítor Silva/ BFR

A Série A do Campeonato Brasileiro tem novo líder. O Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1 neste domingo, 18, ultrapassou o Fortaleza e reassumiu a ponta do Brasileirão, com 46 pontos contra 45 do time nordestino. Os resultados da 23ª rodada também mudaram as posições da dupla Ba-Vi na tabela.

O Bahia não tem o que reclamar. O Esquadrão venceu o Grêmio fora de casa por 2 a 0 e subiu uma posição com a derrota do São Paulo no clássico contra o Palmeiras por 2 a 0. Agora, o time azul vermelho e branco é o 5° colocado, com 38 pontos ganhos.

Já o Vitória só depende de si para sair da zona do rebaixamento. Com o empate sem gols entre Corinthians e Fluminense, o rubro-negro baiano caiu uma casa e entrou no Z-4. O Leão da Barra fecha a rodada nesta segunda-feira, 19, às 20h, no Barradão,contra o Cruzeiro. A equipe está na 18ª posição, com 21 pontos somados.

Confira os resultados da 23ª rodada:



Sábado

Grêmio 0x2 Bahia

Atlético-MG 1x1 Cuiabá

RB Bragantino 1x2 Fortaleza

Fluminense 0x0 Corinthians



Domingo

Palmeiras 2x1 São Paulo

Atletico-GO 1x0 Inter

Criciúma 2x2 Vasco

Botafogo 4x1 Flamengo

Athletico-PR 1x1 Juventude



Segunda-feira

Vitória x Cruzeiro