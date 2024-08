Atleta olímpico acusa mãe de desviar dinheiro de premiações recebidas

A medalha de Paris pesa 529 g - Foto: BERTRAND GUAY/AFP

Após conquistar feitos históricos para a ginástica artística de seu país em Paris, o filipino Carlos Yulo enfrenta um drama relacionado às premiações recebidas, mesmo antes de assegurar suas duas medalhas de ouro olímpicas. O ginasta acusa sua própria mãe, Angélica, de desviar parte do dinheiro obtido para sua conta pessoal.

Entre os prêmios que Carlos Yulo recebeu por suas conquistas nas Olimpíadas estão uma casa, um apartamento mobiliado, refeições vitalícias e US$ 225 mil (cerca de R$ 1.200.000). No entanto, o ginasta alega que sua mãe, Angélica, desviou parte do dinheiro conquistado após sua vitória no Mundial de Ginástica Artística de 2022.

A denúncia foi feita por Yulo em um vídeo publicado em suas redes sociais. Juntamente com sua namorada, Chloe San José, Carlos Yulo revelou que sua mãe era responsável pela administração de suas contas e finanças, e que ela teria transferido parte das premiações para sua própria conta pessoal.

Carlos Yulo esclareceu que o incentivo de US$ 70 mil mencionado por sua mãe, referente ao Campeonato Mundial de 2021, na verdade se refere a 2022, e que o valor recebido foi muito maior, na casa dos seis dígitos, devido às suas duas medalhas. Ele revelou que, após sua vitória, quando voltou às Filipinas em dezembro, sua mãe não lhe comunicou sobre o recebimento das premiações do Campeonato Mundial.

Em resposta às acusações, a mãe de Yulo, Angélica, confirmou que fez transferências para sua própria conta, alegando que sua intenção era proteger o filho. Em uma entrevista à imprensa filipina, ela justificou que, como mãe, temia que o filho pudesse ficar sem recursos no futuro e, por isso, depositou uma quantia não revelada em sua conta no BPI em Vito Cruz.

Carlos Yulo, por outro lado, sugeriu que a verdadeira motivação de sua mãe pode estar relacionada a desentendimentos com sua namorada atual, que aparece ao seu lado no vídeo em que ele fez a denúncia.