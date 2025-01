Desconto na energia: baianos poderão receber até R$ 48 de bônus

Bandeira Verde também entra em vigor neste início de ano - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A conta de energia de aproximadamente 6 milhões de baianos pode chegar com desconto de até R$48,92 em janeiro. A ação da Neoenergia concede o bônus que é válido para os clientes residenciais e rurais que tiveram consumo inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) mensal durante o ano de 2023.

O cálculo do desconto foi feito individualmente, de acordo com o consumo de cada cliente, e será aplicado nas faturas pela concessionária. Ainda segundo a Neonergia, no total, mais de R$75 milhões será concedido em forma de bônus nas contas de energia dos clientes baianos.

A ação nomeada, “bônus Itaipu” se refere à distribuição do resultado positivo da comercialização da energia da hidrelétrica. Outra medida positiva é a aplicação da Bandeira Verde para este mês, confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Leia mais:

>> Entenda as principais mudanças da reforma tributária

>> Fernanda Torres brilha em entrevista no 'Jimmy Kimmel': "É lindo"

Com a bandeira verde em vigência, não há cobranças adicionais na conta de luz, o que contribui ainda mais para a redução das despesas com energia elétrica. A aplicação da bandeira verde foi possível devido as boas condições de geração de energia, que permitiu um equilíbrio entre oferta e demanda, e afastou a necessidade de aplicar bandeiras tarifárias mais onerosas, como a amarela ou a vermelha.

Mesmo com a manutenção da bandeira verde, a Neoenergia Coelba chama atenção para a necessidade de adoção de consumo consciente de energia elétrica. A distribuidora lembra que, mesmo com a condicionante da bandeira verde, é possível reduzir ainda mais o valor da conta de luz.

Além disso, a concessionária indica que as ações de redução do consumo de energia contribui com o meio ambiente e evita desperdícios com a adoção de pequenas mudanças de hábitos que transformam o consumidor consciente.