Detran-BA faz leilões de veículos e oferta Ônix 2020 por R$ 6 mil

Entre os veículos conservados disponíveis está um Chevrolet Onix ano 2020 - Foto: Divulgação/Detran-BA

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) abriu quatro leilões, em dez cidades do estado, com 702 lotes de veículos conservados e sucatas aproveitáveis. As regras dos leilões estão nos editais divulgados no site do Detran.

Os lotes estão nos seguintes municípios de Brumado, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro e Simões Filho. Os lances serão online e acontecem nos dias 31 de outubro e 1° de novembro dos editais 22 e 23, respectivamente.

Antes da compra é possível conferir os veículos presencialmente, seguindo a agenda de visitação que consta nos sites dos leiloeiros: Hasta Leilões e Kildare Leilões.

Entre os veículos conservados disponíveis está um Chevrolet Onix ano 2020, com valor inicial de R$ 6 mil, em Feira de Santana, a 100 km de Salvador.



O lote 0013, uma moto Yamaha IS1850, ano 2022, com lance inicial de R$ 1,5 mil, está pronta para visitação na cidade de Porto Seguro, no extremo sul do estado.

Já em Juazeiro, no norte da Bahia, um Fiat Mobi, ano 2016/2017 tem valor inicial de R$ 4 mil. Outra oportunidade é o lote 0027, um Hyundai HB20, ano 2014, com lance inicial de R$4,5 mil.