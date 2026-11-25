O ofício das baianas de acarajé é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil desde 2005. Revalidado em 2022, o registro contempla os saberes e as práticas tradicionais relacionados ao preparo e à comercialização de um dos alimentos mais emblemáticos da Bahia.

Em Salvador, a tradição está presente nas ruas, nas histórias de famílias e na experiência de turistas que chegam à capital interessados em conhecer os sabores da cidade.

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Celebrado hoje, o Dia Nacional das Baianas de Acarajé destaca a importância dessas mulheres para a preservação da cultura e identidade baianas. Por trás de cada tabuleiro, existem histórias de ancestralidade, independência financeira e conhecimentos transmitidos entre gerações.

Aos 56 anos, Solange Costa Silva carrega uma dessas histórias. Terceira geração de uma família que trabalha com acarajé, ela aprendeu a preparar a iguaria ainda criança, observando a avó, Josefa Ribeiro Costa, e a mãe, Ana Maria Ribeiro Costa. A tradição familiar acompanha um tabuleiro que existe desde 1949.

"Aprendi com minha avó, com minha mãe. É tudo na minha vida. Toda a vida só sei fazer acarajé. É tradição, cultura da Bahia", contou.



Baiana Solange no Garcia - Foto: .José Simões/Ag. A TARDE

O SABOR DA BAHIA

Entre os dez filhos de sua mãe, seis mulheres e quatro homens, Solange foi a única que deu continuidade ao trabalho como baiana de acarajé.

"Minha mãe disse que tinha que passar o acarajé para a pessoa certa, e eu nem sabia que era a indicada. Só eu que exerço essa atividade maravilhosa que amo", relata.

Para Solange, o trabalho vai além de misturar ingredientes e fritar a massa no azeite de dendê. A escolha dos produtos, o cuidado com o preparo e os ensinamentos religiosos fazem parte de uma tradição.

Uma das práticas herdadas da avó é oferecer sete acarajés pequenos para Exu antes de iniciar as atividades no tabuleiro.

"É uma tradição que minha avó tinha e que até hoje eu faço. Assim que chego no tabuleiro, quem come primeiro é o pessoal da rua. Entregar os sete acarajezinhos é tradição. É uma coisa que não abro mão", explica.

Outro ensinamento é o cuidado na escolha dos ingredientes. Solange conta que faz questão de selecionar pessoalmente os produtos e acompanhar cada etapa da preparação.

"Tem que pegar um bom produto, saber escolher tudo direitinho, fazer com carinho e com amor. E o borogodó, que é antigo da minha avó. Tem que ter o borogodó, porque, se não tiver, não sai bom", brinca.

A tradição mantida por Solange também já atravessou as fronteiras da Bahia. Neste ano, ela teve a oportunidade de levar seus quitutes ao Rio de Janeiro para participar do aniversário de 80 anos da cantora Maria Bethânia, experiência que considera uma das mais emocionantes de sua trajetória profissional.



Foto: José Simões/Ag A TARDE.

Experiência

Foi a primeira vez que saiu de Salvador para trabalhar e comercializar seu acarajé em outro estado. No evento, encontrou personalidades como Zeca Pagodinho, Alcione, Vanessa da Mata e Paulinho da Viola.

"Foi uma emoção tremenda. Eu nunca tinha saído de Salvador para vender meu acarajé. Quando cheguei e vi Bethânia, chorei. Ela veio me receber. Parecia que todos eram meus amigos, eles vinham tirar foto comigo. Foi muito lindo", relembra.

A experiência reforçou a dimensão cultural do trabalho das baianas, que levam a gastronomia e os saberes tradicionais para diferentes públicos, inclusive fora do território baiano.

Levar o acarajé para outros lugares é uma forma de divulgar a cultura baiana, mas experimentar a iguaria diretamente do tabuleiro de uma baiana, em Salvador, tem significado especial. É em busca dessa experiência que turistas de diferentes regiões do país chegam à capital interessados em conhecer de perto um dos maiores símbolos da gastronomia local. Assim, o acarajé também se transforma em parte do roteiro de quem visita a cidade.

Natural do Amazonas, Marcos Huan conta que já havia planejado provar o acarajé antes mesmo de chegar à cidade. Ao lado de Cássio Maia, do Rio de Janeiro, ele aproveitou a viagem para fazer um roteiro gastronômico e experimentar os quitutes de diferentes baianas.

"É um símbolo cultural muito forte da Bahia, de Salvador. A gente estuda isso, vê na televisão, mas viver de perto é completamente diferente. A culinária é uma imersão cultural", afirma Marcos.

Cássio, que é filho de baiano, também associa a experiência à memória familiar.

"Eu já tinha provado acarajé, mas nunca tinha comido um tão gostoso assim. Quando chego aqui e provo um acarajé desse, sinto um lugar de pertencimento familiar. É sentir o cheirinho, o dendê", pontua.

Além do acarajé, os turistas aproveitaram para conhecer outros quitutes, como abará, cocada e bolinho de estudante. Para Marcos, experimentar diferentes tabuleiros faz parte da viagem.

"As pessoas falam do acarajé como parte da experiência de viver a Bahia. A gente já chega a Salvador querendo conhecer mais da culinária e sai maratonando acarajé pela cidade. Tem que maratonar para ter a experiência completa de Salvador", brinca.

Apesar do reconhecimento cultural e do interesse de visitantes, Solange aponta que o cotidiano das baianas ainda é marcado por dificuldades. Entre as principais demandas, estão a garantia de espaços adequados para trabalhar, maior apoio do poder público e melhores condições para o exercício da profissão.

Ela também destaca a variação dos preços dos ingredientes e a necessidade de manter valores acessíveis para os consumidores, sem comprometer a qualidade dos produtos.

Sustento

O tabuleiro é a principal fonte de renda de Solange e sustenta também outros integrantes da família. Segundo ela, tudo o que conquistou ao longo da vida veio do trabalho com o acarajé.

"É o único sustento que tenho. Eu, minha filha, meu esposo, meu irmão, todo mundo vive do acarajé. Tudo que tenho na vida foi do acarajé", afirma.

Outra preocupação é o futuro da tradição dentro da própria família. Solange tem uma filha, mas ainda não sabe quem assumirá o tabuleiro. Mesmo assim, garante que pretende transmitir os conhecimentos a alguém que tenha interesse em dar continuidade ao trabalho.

"Eu não sei para quem vai ficar essa tradição, mas não pode parar. Vai ter alguém que vai me representar, uma sobrinha, qualquer pessoa. O legado tem que continuar", diz.

Ao falar sobre a profissão, ela deixa uma mensagem para outras mulheres que também vivem do tabuleiro: compartilhar o conhecimento é uma das formas de manter a tradição viva.

"Se puder passar o legado para uma das meninas, passe adiante. Não guarde para si o que sabe. Passe para outra pessoa que queira aprender. É preciso continuar essa coisa boa", conclui.