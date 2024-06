Dia dos Namorados: Procon-BA faz inspeção no comércio | A TARDE

O Procon-Ba, órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), iniciou nesta segunda-feira (27), a "Operação Afrodite 2024", de olho no aquecimento do mercado direcionado ao 'Dia dos Namorados'. A proposta é fiscalizar as lojas de lingeries, sexy shops e motéis, para coibir práticas abusivas e inadequadas.

A Operação é realizada devido ao aquecimento do mercado de consumo no período que antecede a comemoração do ‘Dia dos Namorados’. Dentre as infrações encontradas pelos agentes do órgão, estão a ausência de preços; a falta de exposição das informações obrigatórias; falta de tradução obrigatória dos produtos importados.

Outras violações são relacionadas à comercialização de produtos com prazo de validade vencido; vendas casadas e ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor, que lideram o ranking das infrações.

O fornecedor autuado responderá a procedimentos administrativos, podendo incorrer em multas que podem chegar a 6 milhões.

