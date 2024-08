Dia dos Pais: Ação de paternidade leva exames de DNA à Bahia

Campanha vai completar 17 anos em 2024 - Foto: Reprodução | Freepik

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) lança, nesta quarta-feira, 7, às 9h, a campanha "Ação Cidadã Sou Pai Responsável". A ação irá disponibilizar exames de DNA gratuitos para ajudar na investigação e reconhecimento de paternidade, além de assistência jurídica e apoio psicológico para as famílias, e facilitar acordos e conciliações.

O cantor Carlinhos Brown é o padrinho da edição 2024. “Será que eu sou um pai perfeito? Tenho essa dúvida todos os dias, nas conversas, no afazer, no carinho”, disse o artista.

"O amor já tem uma condução natural, você vai saber ser pai no olhar. Mas também é preciso responsabilidade”, completou.

A campanha vai completar 17 anos em 2024 e já fez mais de 26 mil testes de DNA. Os exames podem ser feitos durante todo o ano nas sedes da Defensoria, tanto na capital quanto no interior, além de serem oferecidos pela Unidade Móvel de Atendimento e em alguns mutirões e eventos realizados pela Defensoria pelo estado.

Segundo a Associação de Registradores de Pessoas Naturais da Bahia (Arpen/Bahia), mais de 12 mil bebês foram registrados sem o nome do pai entre agosto de 2022 e julho de 2023.

Este ano, a Defensoria vai continuar a parceria com os clubes de futebol da Bahia, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória. Os serviços serão oferecidos diretamente aos torcedores na Arena Fonte Nova e no Barradão nos dias 14, 15 e 16 de agosto.

Sou Pai Responsável

Para realizar o exame, é preciso levar RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e, no caso dos recém-nascidos, a Declaração de Nascido Vivo. Quem mora em Salvador, pode marcar o atendimento através do Disque 129 ou 0800 071 3121; do agendamento online, através do site http://agenda.defensoria.ba.def.br/ ; do aplicativo Defensoria Bahia (Android); ou na Casa de Acesso à Justiça I da Defensoria Pública, localizada na Rua Arquimedes Gonçalves, número 271 – Jardim Baiano.

Já quem mora no interior do estado pode ir, pessoalmente, a uma das sedes da Instituição. Na Unidade Móvel, os exames são feitos de acordo com as visitas às cidades e o roteiro é divulgado no site www.defensoria.ba.def.br.

Confira a programação detalhada abaixo:

07 de agosto – Lançamento na CAJ I



08 de agosto; 13 de agosto; e 21 de agosto – Sensibilização e Divulgação da Ação Cidadã – Sou Pai Responsável nos Centros Sociais Urbanos

14 de agosto – Oficina sobre Parentalidade e Conjugalidade em parceria com a Especializada dos Juizados Especiais e o Projeto A Força do Afeto

14 de agosto e 15 de agosto – Orientações jurídicas e realização de Exames de DNA em parceria com o Esporte Clube Bahia

16 de agosto – Orientações jurídicas e realização de Exames de DNA em parceria com o Esporte Clube Vitória

21 de agosto – Exames de DNA nas unidades prisionais, em parceria com a Especializada Criminal da DPE/BA

28 de agosto – Oficina sobre Comunicação Empática, em parceria com a Especializada dos Juizados Especiais da DPE/BA e o projeto A Força do Afeto

Programação do “Dia D”

Ação integrada entre sedes da DPE na Bahia para reconhecimento de paternidade, em parceria com a campanha nacional ‘Meu Pai Tem Nome’

Salvador – 17 de agosto – 9h às 14h | Estação da Lapa

Conceição do Coité – 07 de agosto – 9h às 17h | Sede da DPE (Rua Bailom Lopes Carneiro, S/N, Vila Tóide)

Paripiranga – 14 de agosto – 8h às 17h | Sede da DPE (Rua Major José Justino das Virgens, n.° 305, Centro)

Ribeira do Pombal – 14 de agosto – 8h às 17h | Sede da DPE (Avenida Evência Brito, n.° 444, Centro)

Alagoinhas – 15 de agosto – 9h às 13h | Sede da DPE (Rua Marcela Boiron, 184, Centro)

Euclides da Cunha – 15 de agosto – 8h às 17h | Sede da DPE (Rua Castro Alves, n.° 210, Centro)

Ipiaú – 15 de agosto – 8h às 17h | Sede da DPE (Rua Antônio Augusto Sá, 46 – Bairro Da Conceição)

Irecê – 15 de agosto – 8h | Sede da DPE (Rua Antônio Carlos Magalhães, nº 84, Centro)

Seabra – 15 de agosto – 9h | Sede da DPE (Rua Paulo VI, nº 248, Centro)

Jequié – 16 de agosto – 8h às 14h | Sede da DPE (Rua Manoel Vitorino, 510, Campo do América)

Santo Antônio de Jesus – 16 de agosto – 8h às 13h | Sede da DPE (Rua Ver. Albertino Lira, 01 – Centro)

Camacã – 17 de agosto – 8h às 12h | Sede da DPE (Avenida Dr. João Vargens, nº 326-A, Centro)

Candeias – 17 de agosto – 8h às 12h | Sede da DPE (Rua Itajubara, 98, Nova Candeias)

Guanambi – 17 de agosto – 8h às 12h | Praça do Bradesco, localizada na Praça Gercino Coelho, Centro

Ilhéus – 17 de agosto – 8h às 12h | Sede da DPE (Rua Rotary, 255, Cidade Nova, 3º Andar)

Itabuna – 17 de agosto – 8h às 12h | Sede da DPE (Avenida Nações Unidas, nº 732, Centro)

Lajedão – 21 de agosto – 9h às 15h | CRAS Idália de Carvalho Caires (Av. Avenida Getúlio Vargas, S/N, Centro – antiga Escola Brasilino)

Lauro de Freitas – 17 de agosto – 8h às 12h | Sede da DPE (Rua Mucugê, 87, Edifício Norte Garden)

Paulo Afonso – 17 de agosto – 9h às 12h | Sede da DPE (Rua Floriano Peixoto, 500, Paulo Afonso/BA)

Simões Filho – 17 de agosto – 8h às 12h | Sede da DPE (Rua Francisco de Almeida, 42, Centro)

Amargosa – 27 de agosto – 8h às 12h | Sede da DPE (Rua Deraldo Bulhões de Souza, nº 136, Centro)

Nazaré – 28 de agosto – 9h às 12h | Sede da DPE (Avenida Eurico Matta, nº 81- Centro- Nazaré, Fórum Edgar Matta)

Vitória da Conquista – 31 de agosto – 8h às 12h | Sede da DPE (Rua Marivaldo Sousa Ribeiro, nº 2294, bairro Candeias)