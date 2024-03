Direção do Albert Einstein visita sede do Grupo A TARDE | A TARDE

Integrantes da direção da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein estiveram, na manhã desta quinta-feira, 22, na sede do Grupo A TARDE, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. Eles foram recebidos pela diretoria do Centenário e falaram sobre ações para a saúde no estado da Bahia.



Recentemente, foi confirmada a assinatura do contrato para que o Einstein seja responsável pela gestão do novo Hospital Ortopédico da Bahia. A data de inauguração ainda não foi confirmada pelo Governo do Estado.



Em conversa com o Portal A TARDE, o CEO da organização, Henrique Neves, destacou que a unidade de saúde tem atendido à necessidade no estado nos cuidados da área de ortopedia e traumatologia.

"Existe uma lista de espera de cerca de doze mil pessoas e o Hospital Ortopédico vem respondendo essa necessidade. Eu acho que existe um ativo importante que foi construído de muito boa qualidade. Existe uma necessidade social desse atendimento. Existe aproximação que aconteceu entre o estado da Bahia e o Einstein para que contribuam com a solução desse problema. Eu acho que é nessa confluência que acontece esse projeto", ressalta.

O CEO do Grupo Einstein, Henrique Neves, visitou o Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 22 | Foto: Rafaela Araújo/Ag. A Tarde

De acordo com Henrique Neves, para os passos futuros, o Einstein busca desenvolver uma parceria com dimensões de ensino e pesquisa.

"Ela depende um pouco da gente entender exatamente quais são as necessidade que existem com relação ao ensino e a pesquisa. O que existe de equipamentos públicos que possam complementar o que vai existir no Hospital Ortopédico da Bahia, daí a gente poderá desenhar um projeto abrangente para área de ensino, mas faz parte do conceito do projeto que ele se estenda também além de ensino e pesquisa", conta.

Com 212 leitos, sendo 30 de Terapia Intensiva (UTI), esse será o maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil.



A previsão é de que o hospital realize mais de 24 mil atendimentos por mês em áreas como traumatologia, ortopedia e medicina desportiva. Ao todo, foram investidos R$ 221 milhões em obras, aquisição de equipamentos e desapropriação.



Estiveram também presentes na visita institucional a diretora de Comunicação Institucional da organização, Debora Pratali; o diretor do Hospital Ortopédico do Estado, Roger Monteiro Alencar; a diretora do Cuidado Público, Luciana Borges, e a especialista de comunicação Alessandra Muro.