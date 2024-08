Diretora que barrou aluno autista de levar lanche é afastada na Bahia

- Foto: Divulgação

A diretora da escola que proibiu um estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA) levar o próprio lanche em Feira de Santana, foi afastada das atividades. O caso ganhou grandes proporções após a mãe do menino, Jandira Carla Oliveira, denunciar o caso no Núcleo Territorial de Educação (NTE).

Comum entre pessoas com autismo, o adolescente tem seletividade alimentar e rejeita muita comida por causa do cheiro ou textura.