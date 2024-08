Estudante é detida exercendo profissão de cirurgiã-dentista

CRO-BA recebeu denúncias anônimas sobre a prática irregular - Foto: Polícia Civil / Divulgação

Uma estudante de odontologia foi detida na quinta-feira (22) por exercer ilegalmente a profissão de cirurgião-dentista em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) recebeu denúncias anônimas sobre a prática irregular e atou em colaboração com a 1ª Delegacia Territorial da Polícia Civil.

A estudante foi levada à delegacia para a adoção das medidas legais. O exercício ilegal da profissão de odontologia é punido pelo artigo 282 do Código Penal, com pena que pode variar de seis meses a dois anos de prisão.

O CRO-BA enfatiza que, para atuar como dentista, é fundamental não apenas concluir a graduação, mas também se registrar na autarquia. Antes do atendimento, o paciente deve solicitar a carteira profissional e o número de inscrição do dentista e verificar a situação do profissional junto ao CRO-BA.