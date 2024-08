Mau hálito? José de Abreu reage contra polêmica com atriz

José de Abreu se manifestou sobre assunto polêmico - Foto: Reprodução | Globo

José de Abreu está em uma grande polêmica desde que foi alvo de comentários de uma ex-namorada famosa. O ator da Globo decidiu novamente se defender da fala de Maria Zilda Bethlem sobre ele ter mau hálito.

Ao jornal O Globo, o artista declarou que sempre cultivou uma amizade com a ex-namorada e que ficou surpreso com os comentários dela.

"Isso é muito louco. Eu e Maria Zilda tivemos um romance lindo, e fui muito amigo dela. Até pouco tempo, frequentava a casa dela. Não entendi nada ela fazer uma live para tirar sarro de mim. Foi uma coisa que me deixou muito chateado, muito mal", disparou.

José de Abreu seguiu a garantiu que nunca teve problemas de hálito. Ele ainda fez elogios ao seu dentista, que, segundo ele, era visitado frequentemente por globais: "Nenhuma namorada nunca reclamou disso".

Ainda na entrevista, o ator minimizou o processo que tem sofrido de Murilo Rosa, motivado por causa da reação que teve em função da live dos atores.

"Soube pelos jornais que o Murilo me processou. Estou aguardando ser intimado. Meu advogado está esperando para ver como a gente vai agir. Se ele não apoiou [as falas de Maria Zilda contra Abreu], ele riu junto e participou da gozação com a minha cara", falou.