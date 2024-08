Atores da Globo se envolvem na polêmica do pastor transando com fiel

Atores da Globo comentaram sobre o caso do momento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A polêmica do pastor que teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais segue causando. Agora foi a vez de dois atores da Globo comentarem a gravação em que o religioso aparece fazendo relações sexuais com outro homem, que frequentava a mesma igreja no Acre.

José de Abreu reagiu com deboche à situação envolvendo o pastor. Em resposta ao também ator, Tuca Andrada, que compartilhou a foto do pastor, o veterano parafraseou um dos momentos do vídeo: “Ai pastor, ai pastor!”.

Na publicação em questão, que recebeu o comentário de José de Abreu, Tuca havia declarado: "Olha a cara do pastor recebendo a ‘benção’ [emojis de risos]".

Nos comentários, vários internautas ironizaram o pastor. "Gente, que religião é essa? Esses pastores além de pedófilos e estupradores, são pervertidos e filmam ainda?", escreveu uma pessoa na rede social X.

“A mulher do pastor falou que não vai separar, porque a culpa é do diabo”, ironizou uma segunda internauta.