Vazam mais vídeos de pastor transando com fiel da igreja

Caso viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução

Mais vídeos íntimos do pastor com fiéis começaram a circular neste domingo, 4. O caso viralizou nas redes sociais na última sexta, transformando-se em um escândalo religioso.

A situação aconteceu em Rio Branco, no Acre. As gravações mostram dois homens em um ato sexual e começaram a circular em grupos de WhatsApp da região.

Um pastor, casado e pai de três filhos. Nos vídeos, ele aparece em relações sexuais com um fiel da igreja comandada por ele.

Em todos esses novos vídeos vazados, o protagonista das cenas íntimas era supostamente o orientador educacional.

O Ministério Público do Acre (MPAC) instaurou um inquérito policial para apurar a conduta criminosa de quem divulgou os vídeos sem o consentimento das partes envolvidas. A polícia investiga as origens do vazamento e busca identificar os responsáveis e suas motivações.