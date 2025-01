Dois adolescentes são mortos a tiros em Feira de Santana

As mortes ocorreram em locais diferentes - Foto: Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Dois adolescentes foram mortos a tiros na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Os crimes aconteceram neste domingo, 22. Os jovens foram identificados como Cauã Lima Alves dos Santos, de 16 anos, e Adriano Azevedo Oliveira, de 14. Os casos ocorreram em locais diferentes e não há detalhes se os crimes estão relacionados.

O primeiro caso ocorreu na Rua Senegal, no bairro Lagoa Grande. Conforme informações preliminares apuradas pela Polícia Civil e informadas ao g1 Bahia, um homem encapuzado e armado desceu de um veículo, se aproximou de Cauã Lima e efetuou diversos disparos.

Já o segundo, ocorrreu na Avenida Alcina Nery Pereira, no bairro do Tomba. Adriano Azevedo estava em frente à sua residência, ouvindo música, quando foi alvejado por três indivíduos que chegaram a pé. Após efetuarem os disparos, os suspeitos fugiram pulando os muros do condomínio.

As guias de remoção e perícia foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos exames periciais necessários. Os casos são investigados pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.