Dois baianos aparecem na lista de mais ricos do Brasil; veja quem são

José Caetano ao lado da esposa Solange - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira, 27, uma lista com os 240 bilionários brasileiros. No ranking, dois baianos aparecem: José Caetano de Paula Lacerda e Carlos Nascimento Pedreira Filho.

Na legenda de cada participante, compartilhada pela publicação, consta que ambos são sócios do Grupo GPS, maior empres do país no ramo de serviços terceirizados de limpeza, manutenção e segurança.

José Caetano, de 67 anos, aparece na 194ª posição, com uma fortuna de R$ 1,66 bilhão. Já Carlos Nascimento, de 40, vem pouco atrás, com R$ 1,57 bilhão.

Leia mais:

>> Elon Musk anuncia vaga para trabalho em casa com salário milionário

>> Mike Lynch: quem é o bilionário desaparecido após iate de luxo afundar

A empresa foi fundada em 1962 na cidade de Salvador e consta na B3 desde 2021. Ela emprega 150 mil pessoas, atendendo grandes corporações como Petrobras e Grupo Pão de Açúcar.

Além disso, José e Carlos também já foram executivos da Odebrecht.

A lista de bilionários brasileiros segue os critérios da Forbes norte-americana, com participação em empresas listadas em bolsas de valores como principal fonte de informação e considera o local de nascimento para o ranking e não o de moradia.