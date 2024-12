Dois corpos são encontrados em decomposição em Feira de Santana

Vítimas não foi oficialmente identificadas - Foto: Reprodrução | Redes sociais

Dois corpos foram encontrados em estado de decomposição em Feira de Santana, nesta segunda-feira, 18. Os corpos foram encontrados no mesmo bairro, porém em locais diferentes.

O primeiro corpo foi localizado por volta das 14h50 em um matagal na Estrada do Alecrim, no fundo do Residencial Ponto Verde, no bairro Aviário. De acordo com informações do portal Acorda Cidade, a vítima não foi oficialmente identificada, mas uma mulher que acionou a polícia reconheceu o corpo como de seu esposo Almiro Ribeiro dos Santos, que estava desaparecido há cerca de dez dias.

Leia mais

>> Operação é deflagrada no Conjunto Penal de Paulo Afonso

>> Advogado é encontrado morto com mãos e pés amarrados na Bahia



O segundo corpo foi encontrado por volta das 18h15, no mesmo bairro, porém na Estrada Chácara Brandão, em frente ao residencial Eco Porque II, um corpo masculino em avançado estado de decomposição foi encontrado por moradores, que acionaram a polícia.

A polícia vai investigar os casos. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).