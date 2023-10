Dois dias antes de chacina na Bahia, membro da mesma família foi morto | A TARDE

Dois dias antes da chacina que deixou seis pessoas de uma família cigana mortas em Jequié, sudoeste da Bahia, um familiar das vítimas foi encontrado morto dentro de um carro em uma rodovia na Bahia, na terça-feira, 3. A chacina aconteceu na manhã desta quinta-feira 5.

O corpo foi encontrado na BR-116, na região de Rafael Jambeiro, a 180 km de Salvador e a 200km de Jequié, município no sudoeste do Estado, onde aconteceu a chacina. Ninguém das duas ações criminosas foi preso até agora.

A vítima que estava no carro foi identificada como Iomar Barreto Cabral, de 22 anos. O homem era pai de Laiane Andrade Barreto, de cinco anos, e esposo de Natiele Andrade de Cabral, também de 22 anos. A menina e a mulher, que estava grávida de nove meses, foram mortas na chacina de Jequié. Ainda não há informações sobre a motivação, nem sobre a autoria dos crimes.

Conforme as informações obtidas pelo Portal A TARDE, os corpos foram encontrados por vizinhos e familiares que arrombaram a porta do imóvel e acharam as seis vítimas mortas. Elas, que ainda não tiveram os nomes revelados, são quatro mulheres, sendo uma criança e uma gestante, além de dois homens. O caso aconteceu por volta das 3h da madrugada, quando vizinhos escutaram "mais de vinte tiros", como relataram.

A reportagem teve acesso a imagens feitas logo após o crime, porém, como a gravação é muito forte, ela não será exibida nesta publicação. Nelas, algumas das vítimas aparecem alvejadas ainda na cama. A criança estava sentada em uma das cadeiras.