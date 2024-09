Dois homens são presos durante festival Vitória da Conquista

Prisão ocorreu neste domingo - Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

A polícia prendeu dois suspeitos, de 18 e 19 anos, em flagrante, por equipes da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Vitória da Conquista), na madrugada deste domingo (25), durante um festival em Vitória da Conquista. A ação, que faz parte da operação “Diga Não as drogas”, visa reprimir o tráfico de entorpecentes na região.

O trabalho de investigação apontou que, nas proximidades do festival, havia um local que funcionava como ponto de comercialização de drogas. Os suspeitos foram abordados em via pública e com eles apreendidas porções de maconha e cocaína embaladas e prontas para a venda.



A dupla foi conduzida para a Delegacia Especializada de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, realizou os exames legais e está à disposição da Justiça. Eles irão responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O material apreendido foi encaminhado para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).