Homem e mulher são encontrados mortos em apartamento na Bahia

A suspeita é de que Juan tenha assassinado Lycia com tiros e se suicidado na sequência - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma tragédia aconteceu na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, no domingo, 18. Os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados sem vida e com marcas de disparos no chão de um apartamento, no bairro Boa Vista.

As vítimas foram identificadas como Juan Ramos Mota, de 27 anos, e Lycia Amorim Lima, de 29. Na cena do crime, as autoridades encontraram uma pistola, porções de drogas, embalagens, uma máquina de cartão de crédito, réplica de arma e munições.

Leia mais:

>> Jerônimo autoriza metrô a buscar energia elétrica fora da Coelba

>> Projeção de demanda sobe e BYD deve ampliar planta em Camaçari

>> Zé Ronaldo escapa de ação criminal devido a idade avançada

Investigações e hipóteses

De acordo com investigações da Polícia Civil, a suspeita é de que Juan tenha assassinado Lycia com tiros e se suicidado na sequência. Se os dois, porventura, tinham uma relação, o crime será classificado como feminicídio seguido de suicídio.

Os desdobramentos da ocorrência estão sendo apurados pela delegacia de Vitória da Conquista.