Dois homens são presos e um adolescente apreendido por latrocínio | A TARDE

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido durante uma operação entre equipes da Delegacia Territorial (DT/Anguera) e da Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) na sexta-feira,10. O trio é suspeito de envolvimento em um latrocínio na localidade de Santa Cruz, na zona rural de Anguera, no último dia 4.

Segundo a Polícia Civil, o primeiro homem foi preso em sua residência, na sede daquele município. Durante a ação, os policiais recuperaram o telefone celular da vítima na casa do suspeito.

Em diligência continuada, outro homem e um adolescente foram localizados numa casa abandonada, no povoado de Guaribinha. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo, um revólver e uma pistola. O homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Contra ele, havia também um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido. Um procedimento foi instaurado para apurar a conduta do adolescente.

Relembre o caso

A vítima, residente em Feira de Santana, foi abordada por três homens, no povoado de Guaribas, no dia 4 de novembro. Os criminosos subtraíram seu celular, carteira, cartões bancários e aproximadamente R$ 300,00, e logo depois dispararam contra ela, que não resistiu aos ferimentos. Tanto os homens presos quanto o adolescente apreendido, estão à disposição do Poder Judiciário.