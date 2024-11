Dono de hotel de luxo em Trancoso é preso por tráfico internacional de drogas

Prisão foi efetuada pela Polícia Federal - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Um empresário, dono de um hotel de alto padrão no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no sul da Bahia, foi preso nesta quinta-feira, 31, em uma operação da Polícia Federal de combate ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. O nome do preso não foi divulgado.

De acordo com a PF, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão em desfavor do homem, que estava foragido na região de Porto Seguro. Na ocasião foi possível identificar que, atualmente, o investigado é proprietário de um hotel de alto padrão em Trancoso.

Leia Mais:

>> Caso João Rebello: ator global foi morto por engano e polícia identifica suspeitos

A PF ainda detalhou que o alvo da operação já foi preso em 2021, a bordo de um veleiro que levaria, aproximadamente, duas toneladas de cocaína para a Europa.

O homem já foi preso anteriormente e foi novamente capturado após descumpri as medidas impostas quando estava em período de prisão domiciliar.

A Polícia Federal acredita que todas as propriedades são frutos de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.