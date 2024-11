Caso João Rebello: ator global foi morto por engano e polícia identifica suspeitos

Artista morreu durante uma ação criminosa em Trancoso - Foto: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia divulgou novidades envolvendo o assassinato do ex-ator mirim João Rebello. Dois suspeitos pela morte, que aconteceu na última quinta-feira, 24, foram identificados.

O delegado Wendel Ferreira declarou ao G1 que as investigações indicam que a vítima foi morta por engano. "Já identificamos e estamos no encalço deles. As investigações apontam que ele realmente foi morto por engano mesmo", disse o delegado, não que revelou as identidades dos suspeitos.

O ex-ator mirim foi encontrado morto dentro do próprio carro em praça de Trancoso, na Bahia. A informação que a polícia possui é de que testemunhas avistaram dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, se aproximaram do veículo e atingiram o ex-ator mirim à queima-roupa.

No dia seguinte, agentes localizaram uma motocicleta que teria sido utilizada pelos suspeitos de cometer o crime. Eles, porém, ainda não foram encontrados pela polícia.