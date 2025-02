DPT recebe novos equipamentos e investimentos na casa de R$ 9 milhões

Evento ocorreu na sede do DPT, na Avenida Centenário, em Salvador - Foto: Alberto Maraux

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) recebeu novos equipamentos e investimentos, nesta quarta-feira (19), com a entrega de novos veículos e coletes balísticos. A modernização visa aprimorar o trabalho pericial e fortalecer as ações de segurança pública no estado. O evento ocorreu na sede do DPT, na Avenida Centenário, em Salvador, e contou com a presença do vice-governador Geraldo Júnior, do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, e da diretora-geral do órgão, perita criminal Ana Cecília Bandeira.

Entre os materiais entregues, destacam-se cinco scanners tridimensionais, quatro cromatógrafos, 630 computadores, 500 coletes balísticos e três novas viaturas. Os investimentos, que somam aproximadamente R$ 9 milhões, beneficiarão tanto a capital quanto o interior do estado.

Os cromatógrafos serão fundamentais para análises no Laboratório Central de Polícia Técnica e nas Coordenações de Toxicologia, Química, Análise Ambiental e Instrumental, permitindo a identificação precisa de drogas, materiais biológicos e outras substâncias químicas. Já os scanners tridimensionais contribuirão para a reconstituição detalhada de cenas de crimes e acidentes, sendo distribuídos para o Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto, em Salvador, e para as Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica (CRPT) de Feira de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna.

A diretora-geral da Polícia Técnica, Ana Cecília Bandeira, também enfatizou o impacto positivo dos novos equipamentos. “Os scanners tridimensionais permitirão uma reconstrução mais detalhada de cenas de crime, aumentando a precisão da perícia. Além disso, os cromatógrafos fortalecerão a análise científica, auxiliando na identificação de substâncias como drogas e explosivos, elevando a qualidade das investigações conduzidas pelo DPT”, explicou.

Com essa nova estrutura tecnológica e operacional, o Departamento de Polícia Técnica da Bahia reforça seu compromisso com a eficiência pericial e o combate à criminalidade, garantindo maior celeridade e precisão na produção de provas e no esclarecimento de delitos em todo o estado.