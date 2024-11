Duas pessoas são presas com armas e drogas em Lauro de Freitas

Caso aconteceu na tarde de quarta-feira, 13 - Foto: Divulgação | PMBA

Duas pessoas foram detidas pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira, 13, em Lauro de Freitas, após serem surpreendidas durante uma operação de policiamento intensificado na Avenida Dois de Julho, em Areia Branca. A ação resultou também na apreensão de uma armas, munições e drogas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes abordaram um homem a bordo de uma motocicleta, que conseguiu escapar ao abandonar o veículo e entrar em um edifício. No entanto, no local, duas outras pessoas foram detidas pelos policiais.

Durante a varredura, foram encontrados com os detidos uma carabina calibre 22, 132 munições de diversos calibres, um carregador de pistola, duas placas de colete à prova de balas, além de 453 pedras de crack, 334 porções de maconha, 28 pinos de cocaína e uma balança de precisão.

As duas pessoas detidas foram encaminhadas à unidade especializada da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. O material apreendido também foi levado para a delegacia, dando sequência às investigações.