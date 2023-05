Dupla morre durante megaoperação contra o tráfico no Sudoeste da BA

Foi deflagrada nas primeiras horas desta quarta-feira, 24, a Operação Tentáculos, que visa combater um grupo criminoso que atua com o tráfico de drogas em cinco cidades do sudoeste baiano. Durante a ação, dois suspeitos morreram em meio ao cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

Até o momento, quatro envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios nos municípios de Itapetinga, Itambé, Iguaí, Ibicuí e Nova Canaã foram alcançados. Segundo a Polícia Civil, dois deles foram presos, enquanto os outros dois resistiram à prisão, foram alvejados, encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com o órgão, a investigação, que durou oito meses, conseguiu reunir informações dos principais mandantes de homicídios na região e traficantes de drogas.

A ação é do Departamento de Polícia do Interior (Depin), através da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga). Também serão cumpridos mandados de prisão dentro do presídio de segurança máxima de Serrinha, após a investigação apontar que dois custodiados estariam atuando como mandantes de homicídios ocorridos em Iguaí e Ibicuí.

“Todos os alvos localizados são sensíveis [..] Nossas diligências estão só começando, durante todo o dia estaremos focados para localizar o maior número de criminosos", explicou o coordenador da 21ª Coorpin, delegado Antônio Roberto.

Apreensões

Ainda durante a ação, já foram apreendidos quatro armas, dentre elas uma pistola calibre ponto 45, oriunda das Forças de Segurança da Argentina, 25 quilos de explosivos, possivelmente utilizados para roubo a instituições financeiras e 10 kg de maconha, cocaína e crack.

“Estamos diligenciando em municípios para desarticular a organização criminosa, que se instalou em um local e foi criando ‘braços’ em outras cidades. Nossos policiais também recolherão, durante as buscas, documentos e aparelhos eletrônicos que servirão como provas na investigação”, afirmou a diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo.

Participam também da Operação Tentáculos o Departamento de Inteligência Policial (DIP), as Coordenadorias Regionais de Vitória da Conquista, Itabuna, Itapetinga, Brumado, Jequié e Guanambi, e a Coordenação de Operações Especiais (COE). A ação também conta com o apoio operacional do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Cipe e Rondesp Sudoeste. A ação conta com o auxílio da Secretaria da Administração Penitenciária (Seap).

null Ascom | Polícia Civil

null Ascom | Polícia Civil