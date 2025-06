É guerra? Fábrica clandestina de espadas é fechada em Cruz das Almas

Ocorrência foi registrada na delegacia territorial responsável pela área - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Uma fábrica clandestina de fogos de artifício foi desativada por policiais militares da 27ª Companhia Independente na manhã do último sábado, 7, em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. O local, que funcionava dentro de uma residência na Rua João Gonçalves Moura, na zona rural do município, abrigava materiais explosivos de uso restrito.

A ação teve início após uma denúncia repassada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), que alertou sobre a existência do ponto de fabricação artesanal de espadas — tradicional tipo de fogo de artifício — e armazenamento irregular de pólvora. Durante a averiguação, os policiais avistaram um homem nas imediações do imóvel, que fugiu assim que percebeu a chegada da guarnição.

Dentro da casa, os militares apreenderam 180 dúzias de espadas em processo de produção, outras 25 dúzias já finalizadas, 20 quilos de pólvora, uma máquina artesanal usada na fabricação dos artefatos e um moedor.

Todo o material foi recolhido e levado para a sede da 27ª CIPM. A ocorrência foi registrada na delegacia territorial responsável pela área, que dará continuidade à investigação sobre o caso.