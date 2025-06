Virou fumaça? Ação da polícia destrói fazenda com 37 mil pés de maconha

Durante a operação, os policiais também encontraram 85 sacos com aproximadamente 740 quilos de maconha - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Uma operação integrada entre a Polícia Militar da Bahia (PMBA), a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Polícia Federal (PF) resultou na erradicação de mais de 37 mil pés de maconha no município de Dormentes, no interior de Pernambuco. A ação aconteceu na madrugada do último sábado, 7, em uma área rural da cidade.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, da PMBA, atuaram ao lado de agentes da Delegacia da Polícia Federal de Juazeiro e militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), da PM pernambucana. Juntos, os efetivos localizaram e incineraram dois grandes plantios da droga.

Durante a operação, os policiais também encontraram 85 sacos com aproximadamente 740 quilos de maconha pronta para distribuição. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil de Pernambuco, que ficou responsável por registrar o caso e dar prosseguimento às investigações.