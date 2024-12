El Patrón: Suspeito de integrar organização criminosa é preso

O suspeito, que estava foragido desde dezembro de 2023 - Foto: Divulgação | Polícia Fedral

Em ação conjunta realizada pela Polícia Federal, juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP (Gaeco), Secretaria de Segurança Pública e a Rondesp/Leste prenderam um homem em Feira de Santana. O suspeito, que estava foragido desde dezembro de 2023, é acusado de envolvimento com uma organização criminosa desarticulada pela Operação El Patrón.

A operação investiga crimes como lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilegais, como jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada.

O detido é apontado como um dos principais membros do grupo, sendo responsável pela cobrança de dívidas relacionadas a agiotagem e jogos de azar. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana.

Além do homem preso, a Operação El Patrón investiga também o deputado estadual Binho Galinha e três policiais militares, suspeitos de formar um grupo miliciano. As investigações seguem para desmantelar as atividades criminosas e prender outros envolvidos no esquema.