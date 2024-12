Jerônimo avalia programas de financiamento para compra de elétricos

Transportes elétricos para os grandes municípios baianos também foram posto como possibilidade - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) antecipou, na manhã desta segunda-feira, 2, durante visita às obras da fábrica da BYD, em Camaçari, a informação sobre um possível programa de financiamento para compra de carros elétricos.



“Eu já encomendei que nós pudéssemos preparar uma proposta de financiamento via Desenbahia para financiar a compra de automóveis elétricos”, iniciou.



Além disso, o petista detalhou que deve acatar um pedido do prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano (PT) e sua vice Pastora Déa (PSB) com aderência de transportes elétricos nos grandes municípios baianos.

“[Eles] pediram um programa no Estado que todos os municípios que tenham frota de coletivo [...] que a gente possa financiar, junto ao Banco do Nordeste e a Desenbahia, uma linha para que as prefeituras e as empresas possam zerar, tirar todos os carros de combustíveis que poluem para ônibus, vans, táxi, motoboys e todos eles”, afirmou.