"Em breve, deveremos ter sondagem e dragagem", diz secretário | A TARDE

O processo de sondagem e dragagem da ponte Salvador-Itaparica pode iniciar em breve, conforme pontuou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), Ângelo Almeida. Sem cravar uma data específica, o titular da pasta ressaltou a sua confiança nas articulações entre os governos federal e estadual junto aos chineses.

“Recentemente, o governador deu uma declaração de que em breve, dentro de pouco tempo, nós devemos ter a sondagem e a dragagem. Estou com muita esperança de que a interferência do presidente Lula, o nosso ministro Rui Costa junto com o governador e o diálogo com o presidente da China, sejam finalizados os detalhes [do contrato]”, disse ao portal A TARDE.

O contrato do equipamento, contudo, corre risco de ser rescindido, devido ao encarecimento dos materiais necessários para o início da intervenção da ponte. Em agosto, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que o valor da obra, inicialmente avaliada em R$ 6 bilhões, passou a custar R$ 13 bilhões. Com isso, a gestão estuda criar uma Comissão de Controvérsia para analisar todos as hipóteses favoráveis e desfavoráveis sobre a ponte.

“Está sendo criado uma comissão de controvérsia, que é a comissão que o governo do Estado indica um nome, o consórcio indica outro, e vai ter outro intermediário para que qualquer controvérsia que haja essa comissão seja responsável por dirigir algum tipo de dúvida durante o curso do contrato”, contou Almeida.

Apesar disso, as discussões sobre o tema continuam avançando dentro do governo. A expectativa é que a sondagem e dragagem sejam iniciadas ainda neste ano.

No dia 19 de setembro, o governo estadual negociou com o Conselho de Administração do CAF, o banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe uma linha de crédito de US$ 150 milhões para a implantação da ponte. No mesmo mês, executivos chineses vistoriaram a Baía de Todos-os-Santos, como parte da etapa de sondagem para o início da construção.

Confira entrevista:





Lula Bonfim | Ag. A TARDE