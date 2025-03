Em homenagem ao mês da mulher, shopping de Salvador prepara programação especial

Shopping Itaigara terá programação especial para mês da mulher - Foto: Divulgação Shopping Itaigara

Uma programação especial foi preparada para homenagear todo mês da mulher no Shopping Itaigara, em Salvador.

Com a campanha "Permita-se uma pausa. Esse momento é seu", um lounge exclusivo no piso L1 disponibiliza várias experiências à mulheres, como degustação de comida, vouchers em lojas de cuidado pessoal e vários brindes, até o sábado, 8.

Além disso, ainda no sábado, partir das 12h30 acontecerá uma edição especial do Música no Ita com a cantora Márcia Jande, além da distribuição de brindes. Na continuação do mês, no dia 26, uma palestra será feita com mulheres referência nas áreas de saúde feminina, bem-estar, carreira profissional e lifestyle.

Entre as palestrantes estão a médica ginecologista Fernanda Medeiros, que atualmente acolhe, cuida e acompanha mulheres no climatério e na menopausa. Ressignificando esse período e adotam as melhores estratégias para uma vida longa, saudável e feliz na pós-menopausa.

Fernanda Medeiros, médica ginecologista | Foto: Divulgação Shopping Itaigara

Além de Fernanda, também estará presente a publicitária e estudante de Biomedicina, Jussana Jambeiro, que é fundadora da Atmosfera Feminina, um espaço exclusivo para mulheres, voltado para saúde, bem-estar e longevidade.

Jussana Jambeiro, publicitária e estudante de Biomedicina | Foto: Divulgação Shopping Itaigara

A superintendente do Shopping Itaigara, Thaís Leal, reforça sobre a importância do cuidado com as mulheres. “Neste mês dedicado às mulheres, queremos criar um espaço onde cada uma possa se reconectar consigo mesma e valorizar sua jornada. O tema 'Permita-se uma pausa. Esse momento é seu' reflete a importância de tirarmos um tempo para cuidar de nós, refletir e renovar as energias. Ao longo de todo o mês, preparamos diversas ações que oferecem não apenas momentos de relaxamento, mas também de empoderamento, mostrando o quanto as mulheres merecem esse cuidado e atenção”, destaca.