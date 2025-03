Pix apresenta instabilidade logo após novas regra,

Após novidades, Pix apresenta instabilidade - Foto: Marcello Casal Jr | Agencia Brasil

Usuários relataram problemas para realizar pagamentos por Pix em instituições financeiras, como Itaú e BRB nesta sexta-feira, 7, após novas regras sobre a modalidade de pagamento serem divulgadas.

De acordo com o site Downdetectos, que faz o monitoramento em tempo real destas falhas, foi reportado até o momento 137 notificações de falhas nesta sexta-feira. Já na quinta-feira, 6, um pico de 319 notificações foi relatado.

O Itaú Unibanco informou que realmente identificou uma "instabilidade pontual", impactando uma certa parcela de clientes para realizarem transferências via Pix. “O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente”, disse a assessoria do Itaú.