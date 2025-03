Sem citar Musk, Lula manda recado para dono do X: "Acha que pode tudo"

Presidente Lula (PT) durante cerimônia de entregas e anúncios em MG - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Em meio ao embate de Elon Musk com o Judiciário brasileiro, o presidente Lula (PT) mandou recado para o dono X (antigo Twitter), durante discurso nesta sexta-feira, 7. O mandatário afirmou que empresas que desembarcarem no país deverão seguir regras.

“Tem até um dono de uma dessas empresas americanas muito forte aí que divulga essas notícias na internet, que não quer nem respeitar o governo. Ele acha que pode tudo. No país dele, ele pode tudo. Aqui, no Brasil, ele vai ter que respeitar o povo brasileiro”, disse Lula, sem citar o nome de Musk.

Após a vitória de Donald Trump, o chefe da Tesla passou a assumir a Secretaria de Eficiência Governamental no governo norte-americano. Deste modo, Musk vem ampliando o seu poder e travando outros embate com a Justiça do Brasil.

O empresário norte-americano compartilhou uma publicação no X sobre manifestações organizada pela direita contra o presidente Lula, previstas para 16 de março no Brasil.