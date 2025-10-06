BAHIA
VÍDEO: embarcação é atingida por grande incêndio na Bahia
Incêndio aconteceu na manhã desta segunda-feira
Por Redação
Um incêndio de grandes proporções foi registrado nesta segunda-feira, 6, em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. O momento foi registrado por moradores do local que mostram uma fumaça preta bem densa.
Segundo informações preliminares, um homem teria tido ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade de saúde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia quatro pessoas na balsa que não ficaram feridas.
Leia Também:
Equipes dos bombeiros estão no local para fazer o combate às chamas. As causas do incidente ainda são desconhecidas.
Assista vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes