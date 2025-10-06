VÍDEO: embarcação é atingida por grande incêndio na Bahia

Incêndio foi filmado por moradores de Madre de Deus - Foto: Reprodução | Vídeo

Um incêndio de grandes proporções foi registrado nesta segunda-feira, 6, em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. O momento foi registrado por moradores do local que mostram uma fumaça preta bem densa.

Segundo informações preliminares, um homem teria tido ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade de saúde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia quatro pessoas na balsa que não ficaram feridas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Equipes dos bombeiros estão no local para fazer o combate às chamas. As causas do incidente ainda são desconhecidas.