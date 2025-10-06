Menu
BAHIA

VÍDEO: embarcação é atingida por grande incêndio na Bahia

Incêndio aconteceu na manhã desta segunda-feira

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 12:24 h | Atualizada em 06/10/2025 - 12:46
Incêndio foi filmado por moradores de Madre de Deus -

Um incêndio de grandes proporções foi registrado nesta segunda-feira, 6, em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. O momento foi registrado por moradores do local que mostram uma fumaça preta bem densa.

Segundo informações preliminares, um homem teria tido ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade de saúde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia quatro pessoas na balsa que não ficaram feridas.

Equipes dos bombeiros estão no local para fazer o combate às chamas. As causas do incidente ainda são desconhecidas.

