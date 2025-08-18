Empreenda Bahia: Salvador vai receber maior encontro de empreendedores

Maior encontro de empreendedores da Bahia acontece em Salvador - Foto: Divulgação

Salvador foi confirmada como o palco do Empreenda Bahia, evento que reúne empresários e empreendedores no dia 23 de agosto, na ABASE, e que é idealizado por duas figuras em ascensão no cenário empresarial baiano, Alex Ferreira e Wendell Ferreira.

O evento foi criado para inspirar, capacitar e conectar empreendedores da Bahia e do Brasil. A programação do evento inclui palestras de alto impacto, painéis práticos e momentos estratégicos de networking, abordando temas como gestão, vendas, marketing digital, inovação, identidade e mentalidade empreendedora.

O que é Empreenda Bahia

O Empreenda Bahia é um movimento liderado por Alex e Wendell através do Grupo Reino, do Café com Empresários e da Fraternidade Reinar que vem transformando o cenário empreendedor soteropolitano com iniciativas que reúnem líderes, empresários e empreendedores em busca de crescimento e propósito.

“O ambiente certo pode mudar a rota de um negócio. O Empreenda Bahia nasce com a missão de ser esse divisor de águas para quem deseja crescer e viver do empreendedorismo”, afirmam os idealizadores.

Benefícios do evento

Conteúdo prático e transformador para empreendedores de todos os níveis;

Networking de alto nível com empresários e investidores;

Ambiente inspirador que gera novas ideias, conexões e oportunidades;

Experiência única de imersão em negócios, mentalidade e estratégia.

Como se inscrever?

A inscrição deve ser feita pelo Kiwify, site de reserva de ingressos, lá, a pessoa deve informar alguns dados pessoais, como:

Nome;

Email;

CPF/CNPJ

Telefone

Instagram

Após isso a pessoa deve selecionar a forma de pagamento, cartão ou Pix. Vale ressaltar que caso o cartão seja escolhido, o ingresso pode ser parcelado em até 12 vezes.

A entrada custa R$ 60,00 mais um quilo de alimento.