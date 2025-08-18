ESTUDANTES
Confira vagas de estágio para 21 áreas na Bahia
Para concorrer é preciso ter a partir de 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino
Por Redação
O Centro de Integração Emprego e Escola (CIEE) está oferecendo 445 vagas de estágio para estudantes de 21 áreas e também para quem cursa o Ensino Médio na Bahia.
Para concorrer, é preciso ter a partir de 16 anos, estar matriculado em uma instituição de ensino e se inscrever pelo Portal do CIEE. A jornada será de 6 horas por dia, 30 semanais, com direito a bolsa-auxílio, auxílio-transporte e recesso remunerado.
Leia Também:
As áreas com mais oportunidades são: Administração (140 vagas), Ensino Médio (109), Contabilidade (32) e Direito (28). Também há chances em Educação, Informática, Psicologia, Marketing, Comunicação, Construção Civil, Saúde, Farmácia, Produção Mecânica e cursos técnicos diversos.
Veja abaixo o número de vagas por área:
- Administrativa: 140 Vagas;
- Ensino Médio: 109;
- Educação: 16;
- Direito: 28;
- Administrativa (Técnico): 20;
- Contabilidade: 32;
- Marketing: 7;
- Informática: 11;
- Esportes: 9;
- Comunicação: 6;
- Construção Civil: 8;
- Saúde: 5;
- Psicologia: 19;
- Farmácia: 4;
- Produção Mecânica: 3;
- Comércio (Técnico): 5;
- Elétrica-eletrônica: 2;
- Elétrica-eletrônica (Técnico): 4;
- Embelezamento/estética: 1;
- Design (Técnico): 1;
- Segurança (Técnico): 1;
- Transportes (Técnico): 1.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes