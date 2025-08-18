Menu
BAHIA
ESTUDANTES

Confira vagas de estágio para 21 áreas na Bahia

Para concorrer é preciso ter a partir de 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 7:55 h
A jornada será de 6 horas por dia, 30 semanais
O Centro de Integração Emprego e Escola (CIEE) está oferecendo 445 vagas de estágio para estudantes de 21 áreas e também para quem cursa o Ensino Médio na Bahia.

Para concorrer, é preciso ter a partir de 16 anos, estar matriculado em uma instituição de ensino e se inscrever pelo Portal do CIEE. A jornada será de 6 horas por dia, 30 semanais, com direito a bolsa-auxílio, auxílio-transporte e recesso remunerado.

Leia Também:

IEL disponibiliza mais de 600 vagas de estágio na Bahia; confira
Universidade baiana oferta mais de 230 vagas em processo seletivo
IFBA abre mais de 600 vagas em cursos em 12 cidades baianas

As áreas com mais oportunidades são: Administração (140 vagas), Ensino Médio (109), Contabilidade (32) e Direito (28). Também há chances em Educação, Informática, Psicologia, Marketing, Comunicação, Construção Civil, Saúde, Farmácia, Produção Mecânica e cursos técnicos diversos.

Veja abaixo o número de vagas por área:

  • Administrativa: 140 Vagas;
  • Ensino Médio: 109;
  • Educação: 16;
  • Direito: 28;
  • Administrativa (Técnico): 20;
  • Contabilidade: 32;
  • Marketing: 7;
  • Informática: 11;
  • Esportes: 9;
  • Comunicação: 6;
  • Construção Civil: 8;
  • Saúde: 5;
  • Psicologia: 19;
  • Farmácia: 4;
  • Produção Mecânica: 3;
  • Comércio (Técnico): 5;
  • Elétrica-eletrônica: 2;
  • Elétrica-eletrônica (Técnico): 4;
  • Embelezamento/estética: 1;
  • Design (Técnico): 1;
  • Segurança (Técnico): 1;
  • Transportes (Técnico): 1.

Ver todas

x