Confira vagas de estágio para 21 áreas na Bahia

O Centro de Integração Emprego e Escola (CIEE) está oferecendo 445 vagas de estágio para estudantes de 21 áreas e também para quem cursa o Ensino Médio na Bahia.

Para concorrer, é preciso ter a partir de 16 anos, estar matriculado em uma instituição de ensino e se inscrever pelo Portal do CIEE. A jornada será de 6 horas por dia, 30 semanais, com direito a bolsa-auxílio, auxílio-transporte e recesso remunerado.

As áreas com mais oportunidades são: Administração (140 vagas), Ensino Médio (109), Contabilidade (32) e Direito (28). Também há chances em Educação, Informática, Psicologia, Marketing, Comunicação, Construção Civil, Saúde, Farmácia, Produção Mecânica e cursos técnicos diversos.

Veja abaixo o número de vagas por área: