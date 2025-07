Universidade baiana oferta mais de 230 vagas em processo seletivo

De acordo com o edital, as vagas serão prioritariamente destinadas a candidatos que tenham concluído todo o ensino médio - Foto: Divulgação / Uefs

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com inscrições abertas para um processo seletivo destinado ao preenchimento de 232 vagas remanescentes para ingresso no semestre letivo 2025.2. As oportunidades contemplam 27 cursos de graduação, entre licenciaturas e bacharelados.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet até o dia 22 de julho de 2025. Para participar, é necessário indicar uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizadas entre os anos de 2015 e 2024, que será utilizada para concorrer à vaga.

De acordo com o edital, as vagas serão prioritariamente destinadas a candidatos que tenham concluído todo o ensino médio, além de, no mínimo, quatro anos do ensino fundamental em instituições públicas, desde que apresentem renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

O processo também prevê reserva de vagas para diferentes grupos historicamente sub-representados, incluindo candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), pessoas com deficiência, integrantes de comunidades quilombolas, grupos indígenas aldeados, comunidades ciganas, além de transexuais, travestis e transgêneros.

As vagas remanescentes estão disponíveis para os seguintes cursos de graduação: