Celular furtado pode virar porta de entrada para golpes; veja como se proteger

Após roubo ou furto de celular, vítima ainda precisa ficar atenta para não cair em golpes - Foto: Reprodução | Freepik

Além do trauma de ter o celular furtado ou roubado, muitas das vezes as vítimas desses crimes precisam enfrentar um novo desafio: a necessidade de se proteger contra golpes que podem resultar em prejuízos ainda maiores.

Após levar o bem material, os criminosos se aproveitam do momento de desespero e vulnerabilidade das vítimas para intensificar suas ações enviando mensagens e fazendo ligações que parecem legítimas, mas, que no fundo, têm um único objetivo: enganar e roubar dados pessoais.

Foi o que aconteceu com a jornalista Franciely Carvalho Sales, 23 anos. Depois de ter o seu iPhone 15 furtado, enquanto participava de um show em Salvador, na madrugada do último domingo, 13, os pais dela passaram a receber mensagens informando o possível paradeiro do equipamento.

No falso comunicado, que seria da própria Apple - empresa multinacional responsável pela venda de Iphones -, os criminosos pediram a senha de acesso do aparelho. Por sorte, ela desconfiou e não respondeu à mensagem.

Mensagem recebida pelos pais de Franciely | Foto: Reprodução

"Meus pais ligaram no dia seguinte para o meu telefone para saber se chamava. Acredito que eles [bandidos] viram o número dos meus pais no chamador, anotaram e mandaram a mensagem de outro telefone, se passando por uma central da Apple", contou à reportagem.

A jornalista ainda lembrou: "Eles colocaram meu nome completo, meu e-mail, que eu não sei como eles conseguiram, o modelo do telefone, dizendo que tinha sido localizado em um bairro aqui de Salvador. E pediam para clicar no link do iCloud para confirmar a localização. Eu percebi que era imitação, que era um link diferente. Joguei em um navegador de internet e apareceu a mendagem que era um site perigoso.

Alivida por não ter caído no golpe, Franciely resolveu contar sua história para alertar outras vítimas: "É preciso prestar atenção no link e não clicar na hora do desespero. Verificar o link oficial da iCloud, informar o e-mail e a senha do Iclod e não a de acesso ao aparelho se for qualquer outro link diferente daquele que você clicou anteriormente, se pedir qualquer outro número, outro dado, é bom ficar em alerta porque, talvez, seja essa coisa do golpe".

Ela ainda afirmou que procurou uma delegacia da Polícia Civil para registrar ocorrência, acionou o seguro e bloqueou o aparelho através de um programa do Governo Federal chamado Celular Seguro.

Em outubro de 2024, o Instituto DataSenado divulgou o resultado de um estudo sobre golpes digitais. Segundo os dados, 40,85 milhões de brasileiros, com mais de 16 anos, cerca de 24% da população do país, perderam dinheiro em função de algum crime cibernético através da clonagem de cartões, fraude na internet ou invasão de contas bancárias.

O Portal A TARDE tentou contato com o delegado Bruno Oliveira, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), para saber como as pessoas devem proceder caso caiam em algum golpe em meio digital. No entanto, até a publicação dessa matéria, não teve retorno.

Ações da Polícia Civil para recuperar celulares

Em maio de 2024, equipes da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) recuperaram 450 celulares, durante a 1ª edição da Operação Mobile. Do total de aparelhos recuperados, 435 foram devolvidos aos proprietários. Já em janeiro deste ano, 244 aparelhos recuperados em ações de polícia judiciária foram devolvidos.

A ação Mobile tem como principal objetivo combater o comércio ilegal de celulares, al´me de identificar os receptadores e devolver os aparelhos furtados ou roubados aos proprietários. Após a recuperação, a própria polícia entra em contato com as vítimas por meio de intimação eletrônica para comparecer a unidade indicada com identificação e nota fiscal.

Plataformas para ajudar na segurança dos dados

Em 2021, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/ BA), criou o sistema Alerta Celular, um banco de dados que agiliza na identificação de celulares recuperados em ações policiais e localização dos proprietários para devolução aos donos. Em 2022, 32 mil baianos já havia realizado o cadastro na plataforma.



Para realizar o cadastramento basta acessar o site do Alerta Celular (alertacelular.ssp.ba.gov.br) e preencher seus dados pessoais, além do IMEI, que pode ser encontrado na nota fiscal de compra ou discando no próprio celular *#06#.

O governo Federal também disponibiliza o programa Celular Seguro, uma plataforma que permite que usuários possam cadastrar os dados do aparelho para que, em caso de roubo o furto, tenha o acesso aos aplicativos bancários e a linha telefônica bloqueados.

Além disso, é possível impedir que o aparelho se conecte às redes móveis brasileiras. O bloqueio é feito a partir do site ou do aplicativo por meio da conta gov.br.

Celular Seguro | Foto: Reprodução ND

Para quem tem celulares Android uma opção é ativar o serviço de soluções de proteção contra roubo no próprio aparelho. Os recursos disponíveis são o Bloqueio de Detecção de Roubo e o Bloqueio Remoto através do IA do Google.

No caso do Detecção de Roubo, o IA consegue perceber quando o aparelho é retirado de forma abrupta da mão do dono e, automaticamente, bloqueia a tela impedido que o ladrão acesse os dados do dispositivo.

Já o Bloqueio Remoto permite que o usuário faça o bloqueio da tela do aparelho através da página android.com/lock inserindo apenas o número do celular roubado.

Pagina de bloqueio de tela para aparelhos com sistema Android roubados | Foto: Reprodução

Serviço:

Em caso de roubo ou furto, a vítima pode registrar ocorrência através do sistema Sinesp Delegacia Virtual - DEVIR ou procurar alguma Delegacia Territorial da Polícia Civil.

Para bloquear o aparelho roubado ou furtado: