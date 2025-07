Salvador pode ampliar rede de transporte público em 107 km até 2054

Projeção do terceiro trecho do VLT de Salvador, que liga Águas Claras a Piatã - Foto: Divulgação | GOVBA

Importante vetor pro desenvolvimento de uma cidade, a mobilidade urbana da região metropolitana de Salvador pode crescer 107 quilômetros nos próximos 30 anos.

Segundo o Boletim Informativo nº 4 do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério das Cidades, a região pode ampliar sua rede de transporte público coletivo de média e alta capacidade (TPC-MAC), passando dos atuais 64 km para 171 km de extensão até 2054.

De acordo com os dados, a expansão permitiria que o número de pessoas atendidas diariamente pelo malha de transporte urbano na capital baiana salte de 648,6 mil para 1,35 milhão. Além disso, o percentual da população que reside no raio de até 1 km de estações de sistemas de transporte público passaria de 36,3% para 52,2%

Outros modais como o metrô e o Veículo leve sobre trilhos (VLT) também são levados em consideração no estudo, com o equipamento metroviário tendo um aumento previsto de 3km em sua rede, chegando aos 97km de extensão; Já o VLT projeta um acréscimo de sete quilômetros, em corredores exclusivos de ônibus.

“Estamos fortalecendo o planejamento urbano com base em dados concretos, que nos permitem identificar prioridades e orientar ações de médio e longo prazo. Nosso foco, com a mobilidade urbana, é tornar o transporte coletivo mais eficiente, dinâmico e sustentável, assegurando qualidade de vida à população. Reduzir o tempo de deslocamento, com conforto e segurança, transforma a forma como as pessoas vivem, acessam oportunidades e se relacionam com as cidades”, afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, apontou que a expansão é uma política pública necessária para melhorar a qualidade de vida da população e contribui também para o aumento da produtividade e o crescimento econômico da região.

“Na região metropolitana de Salvador, a expansão projetada significa um acréscimo de 166% na rede base atual, com efeitos também para redução do número de acidentes e das emissões de poluentes e gases do efeito estufa, além do melhor uso do espaço público”, afirmou.

Outro indicador que seria impactado é o RTR (Rapid Transit to Resident), que compara a população urbana de cidades com mais de 500 mil habitantes com a extensão das linhas de TPC-MAC. Este indicador permite avaliar o ritmo de crescimento da infraestrutura em relação ao crescimento demográfico nas áreas urbanas.

Em Salvador, com a implantação da Rede Futura completa, o RTR passaria de 19 para 53. O índice é superior a cidades que são benchmark internacional, como Londres (44,7) e Nova Iorque (47,7).