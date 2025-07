Homem morre após inalar monóxido de carbono em carro na Bahia; saiba como evitar

Homem morreu enquanto realizava manutenção em um carro - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Um homem de 37 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Sete de Abril, em Salvador. Segundo investigação da Polícia Civil (PC), ele teria inalado monóxido de carbono enquanto realizava manutenção em um carro.

O caso aconteceu no último sábado, 12, mas a polícia confirmou a causa apenas nesta terça-feira, 15. O homem foi identificado como Cleber da Silva Souza, de 37 anos.

Apesar da principal suspeita ser que a substância tenha causado a intoxicação, as circunstâncias da morte de Cleber ainda são investigadas pela 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima), com o auxílio de perícias realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Os riscos do monóxido de carbono

Por ser um gás sem cor e cheiro, as vítimas não percebem caso haja vazamento e pode se tornar fatal se inalado em altas concentrações. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), o gás as moléculas de monóxido de carbono se ligam à hemoglobina (responsável pelo transporte de oxigênio dos nossos pulmões para todo o organismo) presente no sangue.

O fato acontece, pois a hemoglobina se liga ao monóxido de carbono cerca de 200 a 300 vezes mais do que ao oxigênio, e forma a carboxiemoglobina que impede a ligação do oxigênio à hemoglobina.

Com isso, a circulação e distribuição do oxigênio, essencial para vida humana, é dificultada a ponto de poder levar à morte por asfixia.

Gás é liberado na combustão de alguns aparelhos | Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

Onde o gás é encontrado?

O monóxido de carbono está presente em diferentes emissões de combustão como as produzidas por carros, caminhões, motores a gasolina, fogões, lanternas, madeira e carvão queimados, fogões a gás e sistemas de aquecimento.

De acordo com o Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), o gás também pode se acumular em espaços fechados ou parcialmente fechados, e além de causar intoxicação nas pessoas, também afetar animais que o respiram.

Aparelhos mais comuns que liberam o gás tóxico

Se mal posicionados, ou sem manutenção, os aquecedores a combustível podem vazar monóxido de carbono. Caso confinados em um ambiente fechado ou sem janelas, o gás mata em minutos.

Outros aparelhos como geradores de energia e churrasqueiras, também podem causar mortes pela inalação do monóxido de carbono.

Dicas para evitar o envenenamento

Aquecedores ou qualquer outro aparelho doméstico movido a gás, óleo ou carvão devem passar por vistoria técnica ao menos uma vez por ano;

Jamais deixar ligado veículos na garagem, mesmo que haja uma porta aberta;

Nunca usar fogão para aquecer a casa;

Manter geradores e máquinas de lava a jato a ao menos seis metros de uma janela ou porta;

Instalar detectores em casa, dispositivos geralmente pequenos e que funcionam com pilhas ou baterias;

Deixar o local imediatamente e procurar os serviços de emergência caso sinta tonturas, dores e suspeite de vazamento de monóxido de carbono.

Sintomas de intoxicação por monóxido de carbono

Os sintomas da intoxicação são variados. Geralmente, o quadro começa com sintomas de cansaço, moleza, e pode evoluir para uma sonolência, torpor e, caso a pessoa não seja socorrida, pode chegar a um quadro de coma e morte.

Entre os sintomas mais comuns estão:

Dores de cabeça;

Tontura;

Fraqueza;

Dores abdominais e vômitos;

Dor no peito;

Confusão mental.

A principal questão é que na maioria dos casos, as vítimas não percebem que estão sob efeito do monóxido de carbono justamente porque o gás não tem cheiro nem cor.