Google anuncia medidas anti-furto para aparelhos Android no Brasil

Google anuncia medidas de proteção anti-furto para celulares Android - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

Os aparelhos Android passarão a receber medidas anti-furto por padrão no Brasil a partir de 2025, sendo o primeiro país a receber a medida. Tal movimento vai começar a ser válido a partir do segundo semestre para os aparelhos novos ou que passarem por uma restauração de fábrica. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 10, no evento Google for Brasil.

Os recursos que os aparelhos vão receber são o “Bloqueio de Detecção de Roubo” e o “Bloqueio Remoto”, a seguir, entenda mais sobre cada um deles:

Bloqueio de Detecção de Roubo

O “Bloqueio de Detecção de Roubo” é um recurso lançado em 2024 pela Google, que utiliza Inteligência Artificial, IA, para detectar se alguém tomou o celular da mão do usuário e fugiu.

Após isso, o aparelho bloqueia sua tela automaticamente, protegendo a pessoa de ter seus dados comprometidos pelo ladrão. Desde o lançamento, ele já ajudou a proteger os dados de quase 50 mil dispositivos que foram bloqueados pelo recurso – e não foram desbloqueados nas 48 horas seguintes.

Bloqueio Remoto

A função de “Bloqueio Remoto”, permite ao usuário que foi roubado, um acesso facilitado a uma página na internet que bloqueia a tela do celular após o usuário inserir o número do celular roubado.

Durante o Carnaval deste ano, por exemplo, o Google aponta que houve um volume de solicitações de bloqueio 30% maior no Brasil, em comparação com a média do ano.

Atualmente, para que esses recursos funcionem, eles precisam que o usuário os ative manualmente nas configurações do aparelho. A nova medida adotada pelo Google tem o objetivo de garantir que mais pessoas tenham seus celulares protegidos, ao mesmo tempo em que dá a opção ao usuário de desabilitar o recurso caso prefira.

"A ativação de fábrica do Bloqueio Remoto torna o recurso acessível de forma mais ampla, fazendo com que essa camada de proteção ajude as pessoas a agirem rapidamente em caso de perda ou roubo. Essa medida reforça nosso compromisso em oferecer soluções cada vez mais seguras e intuitivas", arma Fabrício Ferracioli, Gerente de Parcerias Técnicas de Android do Google.

Saiba como ativar essas medidas

As soluções de Proteção contra Roubo de Android estão disponíveis para celulares habilitados com um sistema operacional do Android 10 ou superior. Para ativar essas opções, basta acessar o menu de Proteção Contra Roubo nas configurações do celular.